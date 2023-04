Cavoli: Ukrainale on tarnitud 98 protsenti pealetungiks lubatud lahingumasinatest

Cavoli on kindel, et Ukraina relvajõud saavad vajamineva varustuse õigeaegselt vastupealetungi alustamiseks.

«Istusime oma Ukraina kolleegidega maha ja lugesime kokku, kui palju varustust neil selleks pealetungiks vaja läheb. Siis kogusime selle kokku oma liitlastelt, kes olid väga helded, mida eriti tankide ja soomukite osas. Ja me toimetasime selle kõik edasi Ukrainasse. Oleme juba üle 98 protsendi lahingumasinatest tarninud. Need on juba kohal,» sõnas Cavoli USA esindajatekoja relvajõudude komitee kuulamisel.