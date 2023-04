Kevadilm on nagu ikka uperpallidega, kuid loomaaia metsaalune on ülastest valge ja peenrad täis kollaseid nartsisse. Õitsevad karukellad, lumeroosid, püvililled. Forsüütia puistab õiekulda, kirileemurite aedikust aga sirutub taevasse suur valgeõieline magnoolia. Kased on hiirekõrvul, väike-lehelind silksub ja sinitihane trillerdab oksal.