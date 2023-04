Kristian Jaani: inimesi on sisekaitses kriitiliselt puudu

«Kuigi politseiniku palk algab täna 2000 eurost ning oma olulise koha leiavad erinevate tugevustega inimesed, on inimesi kriitiliselt puudu. Seda olukorras, kus meie väljakutsed siseturvalisuses on suurimad, kui eales varem,» ütles Jaani oma kõnes.

Jaani sõnul vaatab ta eeskätt 18-20-aastaste noorte poole. «Esimene samm on väljaõpe Sisekaitseakadeemias, mis kestab poolteist aastat, edasi bakalaureusekraad ning siis on võimalus jätkata magistriõppes. Vaatan ka juba mõne teise hariduse omandanute ja elukogenute poole. Mõlemad on ka täna siin lõpetamas – noored, otse gümnaasiumipingist meile tulnud ja juba elukogenud, mõne teise kutse ja hariduse omandanud nn karjääripöörajad. Vastuvõtt uueks õppeaastaks juba käib, tulge Sisekaitseakadeemiasse, teeme koos Eesti turvalisemaks,» lisas Jaani.

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas oma kõnes, et riigi julgeolek algab siseturvalisusest. «Julgeolekust on viimase aasta jooksul räägitud palju – aga seda enamasti just sõjalise riigikaitse mõttes. Tegelikult algab riigi julgeolek meie kodanike heaolust, turvatundest, õiguskorrast ning tublidest inimestest, kes seda tagavad. Tihti kehastab politseiamentik kodanikule tema kõige raskematel ja kriitilisematel hetkedel riigi kohalolu, kaitset ja turvatunnet. Teie olete riigi nägu ja riik on teie nägu,» ütles Läänemets ja lisas, et inimesed, kes on valmis kandma politseiametniku vastutust, väärivad suurt lugupidamist.