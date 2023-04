EKRE plaanib mitmete eelnõude vastuvõtmist takistama hakata

«Juhul kui liberaal-globalistlik võimuseltskond kavatseb tõepoolest asuda kiiremas korras Eesti ühiskonnast ja parlamendist jõuga üle rullima, et viia ellu valimiste eel mahavaikitud vasakradikaalseid plaane, on ühiskondlike pingete järsk suurenemine Eestis vältimatu. Valitsuse selline käitumine on tõsiseks ohuks Eesti demokraatiale,» hoiatab EKRE.