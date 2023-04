Prognoos: Tallinna võib 25 aastaga lisanduda pea Tartu jagu elanikke

Aastast 1989 on Tallinna elanike arv kahanenud üheksa protsendi võrra, kuid kahanemine jääb 1990-ndatesse. Alates 2000. aastast on Tallinna rahvaarv pidevalt kasvanud, samas pole see veel jõudnud 1989. aasta tasemeni. Aastatel 2000–2021 kasvas Tallinna elanike arv 38 000 inimese võrra.

Prognoosis märgitakse ka, et 2015. aastal leidis Eestis aset rändepööre ning alates sellest ajast on Tallinna elanike arv kasvanud peamiselt välisrändega. Need, kes välismaalt Eestisse elama tulevad, eelistavad niinimetatud kuldse ringi valdadele Tallinna. Tallinna Eesti-sisese rände saldo on viimastel aastatel olnud negatiivne.