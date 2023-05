Maastur sõitis Tartu maanteel vastu suunavööndeid eraldavat piirdeaeda

Politsei sai kell 10.17 teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 44. kilomeetril on Volvo sõitnud vastu aeda. «Autos oli õnnetuse hetkel ainult juht, 51-aastane mees,» ütles BNS-ile Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Kohapeal selgus, et Volvo XC90 sõitis vastu sõidusuundade vahelist metallist piirdeaeda, mille tagajärjel sai kahjustada piirdeaed ning sõiduk. «Liiklusõnnetuse põhjus on veel teadmata, kuid võimalik on juhi terviserike,» lausus pressiesindaja. Sõiduk viidi politsei- ja piirivalveameti parklasse, sõiduki juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse tervisekontrolli. Päästjad likvideerisid sündmuskohal auto süttimisohu.