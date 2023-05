Kohus mõistis ettevõtja Umbusi jõe reostuse põhjustamises süüdi

Paal on algusest peale tunnistanud, et reostus sai alguse tema ettevõtte krundilt, kirjutas Tartu Postimees varem.

Paal korraldas AS Pajusi ABF juhatuse liikme ja äriühingu esindajana mullu suvel Kalana suurfarmis hernesilo valmistamist. Hernesilo valmistamisel kasutati silo hapendamist parandavat keemilist konservanti, mis sisaldab sipelghapet, propioonhapet ja naatriumbensonaati ning on kemikaaliseaduse mõistes ohtlik kemikaal, selgitas kohus.

Paal oleks kohtu hinnangul pidanud hernesilo valmistamiseks mõeldud tööprotsessi korraldama nii, et välistatud olnuks vihmavee sattumine silomassi sisse ja sealt edasi keskkonda. Paal polnud aga instrueerinud töö tegijaid ega loonud võimalusi selleks, et keemilist konservanti sisaldav silomass vihmasaju ajaks kinni katta. Seega, organiseerides keemilise silokonservandi kasutamise hernesilo valmistamiseks ning teades, et seda konservanti ka hernesilo valmistamisel kasutatakse, lõi ta kohtu silmis ohuolukorra.