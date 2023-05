Umbes viie minuti kaugusel asuvast lasteaiast oma rühmaga kohale tulnud õpetaja sõnas, et nemad otsustasid alles hommikul, et tulevad kuningapaari kaema. «Poisid mängisid just lasteaias, et nad on kuningad, ja mõtlesime, et oleks lahe tulla päris kuningat ka vaatama,» rääkis õpetaja ja lisas, et lastel tekkis palju küsimusi: miks nad kõigist nii kaugel metallaia taga seisma peavad ja miks on väljakul sõdurid.