President Karis: Eesti ja Rootsi hakkavad koostama ühiseid kaitseplaane

Kui veel tosin aastat tagasi saime Eesti presidendi riigivisiidil Rootsis, kus mul oli au osaleda, kinnitada, et Läänemere ida- ja läänekaldalt vaadatuna elame ajaloo kõige turvalisemal ja rahumeelsemal ajal, siis nüüd on see kõik muutunud. Venemaa imperialism ja koloniaalambitsioonid, jõhker agressioon demokraatliku, rahumeelse ja suveräänse Ukraina vastu on kõige tõsisem oht ülemaailmsele rahule ja julgeolekule alates Teise maailmasõja lõpust. Selles olukorras on loogiline, et Rootsi otsustas liituda NATO-ga.