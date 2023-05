Reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees on jõudsalt vähenenud

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 23,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,9 protsenti ja Keskerakonda 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna toetus on viimase kuue nädalaga langenud 5,8 protsendipunkti võrra. EKRE kasvatas nädalaga oma toetust 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase viie nädalaga on rahvuskonservatiivid oma toetust kasvatanud 5,3 protsendipunkti võrra.

Reformierakonna edu EKRE ees on viimase viie nädalaga langenud 12,6 protsendipunktilt 1,6 protsendipunktini. Keskerakonna toetus on ühe protsendipunkti võrra madalam kui kaks nädalat tagasi ning EKRE-st jäädakse 5,2 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 15,3 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) üheksa ning Isamaa 7,8 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,8 protsenti ning opositsioonierakondi 46,4 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teadur Martin Mölder märkis, et kuigi Norstati nelja nädala koondtulemustes on näha Reformierakonna toetuse jätkuvat langust ja EKRE toetuse kasvu, on siiski märke ka sellest, et just viimastel nädalatel on nende toetusnumbrid olnud stabiliseerumas.

«Mõlema erakonna iganädalased tulemused on kaks viimast nädalat olnud vägagi stabiilsed. Kui selline olukord jääb püsima, stabiliseerub nende kahe toetus mõne protsendipunkti kaugusel teineteisest,» ütles Mölder.

Keskerakonna puhul võib täheldada, et kui veel mõned nädalad tagasi tundus, et nad on oma valimiskaotuse varjus jõudu kogumas, siis praegu on näha, et see toetuse kasv jäi üürikeseks.