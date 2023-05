Sajandi arheoloogialeid peideti ajutisse hoonesse

«See on kindel, et Lootsi vrakk jääb Lennusadamasse. See saab tulevikus olema eraldi eksponeeritud, aga mitte praeguses hoones. Meil on plaan ehitada selle jaoks uus maja, mis jääks praegusest ajutisest hallist umbes 30–40 meetrit mere poole. See tuleks olemasoleva kolme hoone asemele,» ütles meremuuseumi direktor Urmas Dresen. Selleks lammutatakse vesilennukite angaari ja Patarei vahelt mõned hooned maha ning Lootsi vraki alaline asupaik saab olema nende asemel.