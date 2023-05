Politsei otsib Tartus kaduma läinud 12-aastast Reynaldot ja 10-aastast Maurit

10-aastasel Mauril oli kodust lahkudes seljas musta värvi jope ja musta värvi kapuutsiga Nike dressipluus, millel kiri «Just do it». Seljas kandis ta halli värvi koolikotti. Poisil olid jalas tumesinised dressipüksid ja musta värvi tossud. Mauri on umbes 160 cm pikk ning tal on heledad juuksed. Poiss on ka varasemalt sarnasel viisil kodunt eemal olnud.