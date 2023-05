Ajateenistus muutub ositi kuni 12 kuu pikkuseks

«Uuteks relvasüsteemideks on näiteks keskmaa õhutõrje või laevatõrje raketid. Nende üksuste komplekteerimine täielikult tegevväelastega on väga suur väljakutse eelkõige vastava hulga inimeste leidmise seisukohalt.

Kuna me aga komplekteerime neid üksuseid osaliselt nii kui nii ajateenistuses väljaõpetatavate reservväelastega, siis on mõistlik teatud mahtu üksustest hoida lahinguvalmis ajateenijate baasil. Selleks et lahinguvalmidus oleks tagatud aastaringselt, on meil vaja kuni 12 kuulist ajateenistust. Võttes kutsealuseid ajateenistusse kaks korda aastas, on meil pidevalt üks osa lahinguvalmiduses ja teine osa väljaõppes,» selgitas ta.