Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu sai valitsuselt rohelise tule

Valitsuse hinnangul on kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab muuhulgas laiendada Nursipalu harjutusvälja, mis on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse võimet.

Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigust otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata. Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele.

Valitsuse hinnangul aitab harjutusvälja väljaarendamine tõsta nii Eesti iseseisva kaitse kui kollektiivkaitse võimet. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks.

Eelnõu loodetakse Riigikogus vastu võtta enne suurt suve

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) kommenteeris täna valitsuse pressikonverentsil, et eelnõu loodetakse parlamendis vastu võtta enne jaanipäeva. «Kui Natura eelhinnang on valmis ja selle pinnalt on näha, et valitsus saab korralduse teha, siis korralduse eelnõu me koostame juulis ja siis see läheb avalikule arutelule, kus kõikidel asjaosalistel on võimalik kaasa rääkida,» märkis Pevkur.