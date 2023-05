Lasnamäel avab taas uksed Eesti ainus rulluisupark

«Mul on hea meel, et eelmisel aastal avatud ainulaadne Rulluisupark on olnud populaarne ning meie partnerid on otsustanud projektiga jätkata. See on lisavõimalus veeta vaba aega nii meie elanikele kui ka külalistele, mis on loomulikult minu silmis suureks väärtuseks,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.