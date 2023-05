Otse Postimehest ⟩ Indrek Kannik: ÜROs muutust ei tule, sest keegi ei anna oma positsiooni käest

Kõik läänes ei kartnud venelastele vastu hakata. Prantsuse-Šveitsi ühistööna vändatud tõsielulises filmis «Idatuul» päästis Liechtensteini prints Franz Joseph II Punaarmee käest vähemalt 200 venelast, kes sõdisid sakslaste poolel, sest olid bolševike veretegusid näinud. Aga kuivõrd siiski laiemalt mõisteti, mis on Venemaa ja milliseid ohte see riik tulevikus endaga kaasa toob?

Arvan, et lääs ei ole tänase päevani päris lõpuni aru saanud, mis riik Venemaa on. Näiteks Prantsusmaal on kindlasti neid, kes lähtuvad sellest, et Venemaa on Euroopa suurriik. Võib-olla natuke vähem arenenud, natuke metsikumate kommetega, aga no lõpuks on see ju suurriik.

Tsaaririigi ajal see laias laastus võib-olla oligi nii, aga Nõukogude Liidus olukord muutus. Tsaariaegne eliit suures osas hävitati, asemele tuli palju julmem, palju agressiivsem ja palju vähem kokkulepetest kinni pidav riik. Ma ei taha öelda, et Tsaari-Venemaa oleks olnud väga hea kokkulepetest kinnipidaja, aga Nõukogude Liit oli seda veel vähem. Seda me näeme seniajani. Putini lubadustesse uskumine on ilmselgelt rumal tegu. Aga oli inimesi, kes arvasid, et kui Putin on öelnud, et ta ei alusta Ukraina vastu sõda, siis nii on. Seda usuti Lääne-Euroopa pealinnades, Washingtonis, vähemal määral ka meie piirkonnas.