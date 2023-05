Tallinna külastab pühapäeval üks kruiisilaev

Teisipäeval külastab Tallinna Bermuda lipu all seilav Aurora, mis peatub pühapäeval ja esmaspäeval Helsingis ning siirdub Tallinnast Stockholmi kaudu Klaipėdasse. Ühe meremiili läbimiseks kulub Auroral maksimaalse, 24-sõlmese kiiruse ehk 44 km/h juures 300 liitrit kütust. Laeva ristiema on Briti kuningliku perekonna liige printsess Anne.

Reedel on Vanasadamasse oodata kahenädalasel ringreisil viibivat Rotterdami. Hollandi lipu all sõitev laev on pühapäeval veel teel Amsterdamist Kopenhaagenisse ning jõuab Tallinna pärast Rostocki ja Riia külastamist. Aluse ristiema on Hollandi printsess Margriet isiklikult.