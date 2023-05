CNN: Pentagon peab Kinžali allatulistamist oluliseks

Telekanali andmetel peab Pentagon seda tähtsaks sündmuseks.

Varem oli Venemaa veendunud, et hüperhelikiirusega ballistilise raketi kasutamise korral tabab see alati kindlasti sihtmärki. Ukrainlased tõestasid, et nii see pole.

«Asjaolu, et allatulistamise sooritas Oklahomas väljaõppe saanud Ukraina meeskond, kellel polnud lahinguväljal USA nõustajaid, tegi Pentagoni veelgi rahulolevamaks,» lisas telekanali allikas, kes nimetas seda märkimisväärseks investeeringutasuvuseks.

«Tõenäoliselt tekitas allatulistamine ka märkimisväärset ebakindlust Venemaal, tõstatades küsimuse, kas Ukrainal on jätkusuutlikud vahendid hüperhelikiirusega ballistiliste rakettide vastu võitlemiseks,» lisas allikas.

UNIAN tõi välja, et Vene rakett Kinžali hävitati 4. mai öösel toimunud rünnaku käigus. Varem oli neid rakette peaaegu võimatu õigeaegselt avastada ja alla tulistada.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignati sõnul on praegu Ukrainal kaht tüüpi õhutõrjesüsteeme ballistiliste rakettide vastu – need on Patriot ja SAMP/T.

Ignat rõhutas, et vaatamata Patrioti kasutamise muljetavaldavale edule ei suuda Ukraina endiselt oma taevast täielikult kaitsta. Olemasolevatest õhutõrjesüsteemidest selleks ei piisa ja seega on endiselt vaja F-16 hävitajaid, mis on võimelised tulistama alla sihtmärke nagu Kinžalid.

Eestkõneleja rõhutas, et Kinžali likvideerimine oli Venemaale šokk, sest riik on korduvalt väitnud, et seda tüüpi rakett on lahinguväljal niiöelda superrelv.