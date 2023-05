Tallinna elanikud saavad sel nädalal suurjäätmeid tasuta ära anda

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul on kevadine suurjäätmete kampaanianädal hea võimalus inimestel kodudes suurpuhastust teha. «Maikuus, kui ilmad on ilusamad, tehakse kodudes kevadisi koristus- ja aiatöid, millest tekib ka jäätmeid, mida tavakonteinerisse visata ei tohi, näiteks ära kulunud kardinad ja kardinapuud või suured lillepotid ja muu taoline. Suurjäätmete tasuta ära andmine vähendab ohtu, et prügi jõuab metsa alla. Veel kasutuskõlblikke asju saab tasuta ära anda Paljassaare ja Pääsküla korduskasutusuumi,» selgitas Vimm.