PORTO FRANCO ⟩ Mihhail Korb tahab karjääri luhtumise eest hüvitist

Esmaspäevasele istungile oli riigiprokurör Taavi Pern kutsunud kaitsepolitseiameti spetsialisti, kel eesnimeks Priit. Enda sõnul puutus Priit Porto Franco juhtumiga kokku nii, et tema ülesandeks oli digitõenditest koopiate valmistamine. See tähendab, et tema laadis alla andmed kõikidest asitõendina ära võetud arvutitest, telefonidest ja muudest andmekandjatest.