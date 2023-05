Valitsus kiitis maksumuudatuste paketi heaks

Ta rõhutas, et maksupaketi sisu osas ei ole midagi muutunud ning see koondab kõik need teemad, millest on valitsus juba rääkinud. «Kaotame muu hulgas kulukad ja ebaefektiivsed maksusoodustused, tõstame ja ühtlustame tulumaksu määra ning asendame regresseeruva maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga, käibemaksumäära, aktsiiside ja hasartmängumaksu tõstmisega taotleme samuti lisaraha eelarvesse,» loetles Võrklaev.