Opositsioon alustas ühise obstruktsiooniga. Helme: see toimub mahus, mida ei ole riigikogus veel nähtud

«Rahva sündimuse tõstmiseks on hädavajalik, et riik suuri peresid igakülgselt toetaks, mitte toetust ei vähendaks. Selleks, et riigieelarvesse raha juurde saada, tuleb majandust hoogustada, milleks on parim viis maksude langetamine, mitte tõstmine. Praegune valitsus ehitab hääbuva rahvastiku ja kiratseva majandusega Eestit. Meie ei lase sellel juhtuda,» ütles Helme.

«On oluline meeles pidada, et valitsusel puudub rahva mandaat oma plaanide elluviimiseks – valimiskampaanias vaikiti nii peretoetuste kallale minekust kui ka maksutõusudest. Meie eesmärk on rahvale valetanud ja pettusega võimule saanud valitsus esimesel võimalusel kukutada.»

Kiik: Eesti on sügavas demograafilises kriisis

«Eesti on sügavas demograafilises kriisis,» nentis Kiik. «Eelmisel aastal registreeriti Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 11 588 sündi, mis on rekordiliselt madal näitaja. Samal ajal suri 17 245 inimest ehk loomulik iive oli 2022. aastal 5657 inimesega miinuses. Noorte ja perede kindlustunnet tuleviku suhtes on kahtlemata negatiivselt mõjutanud ka järjestikused kriisid. Seda olulisem on riigi tegevus ja läbimõeldud rahvastikupoliitika, et tagada meie riigi ja rahva püsimine.»