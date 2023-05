GALERII ⟩ Narva andis Ivangorodi propagandaüritusele vastulöögi

Narva linnapea Katri Raik märkis, et Ivangorodi lava ehitus tekitas juba mõni päev tagasi kõmu ning kindlasti on Narvas inimesi, kes juba uudishimust sooviksid näha, mis seal toimuma hakkab. «See pakub meile kõigile huvi, et mida seal lõpuks näidatakse,» rääkis Raik Postimehele.

Ta lisas, et sotsiaalmeedias visatakse nalja selle üle, mida peaks Narva linnusest neile vastu näitama. «Noh, selge see, et lollusele ei saa lollusega vastata,» muigas linnapea.

Olukord meenutab tema sõnul Põhja-Koread, kus piiril röögitakse Lõuna-Korea poole mikrofoni, et kui hea elu neil on ning tulgu kõik üle – paraku kuulevad seda agiteerimist ainult Lõuna-Korea sõdurid. «Ka meil on piir piiri vastas. Narva jõgi ongi kahe maailma, lääne ja ida piir. Selline koht on näitelavana väga põnev,» nentis Raik.

Lava ehitati pea terve nädal ja enne seda puhastati piirkond võsast.