«Rõõm on teatada, et tähelepanelik Kristi märkas Peetris Allika teel üksinda kõndivat väikest last. Kristi oli ka meedias näinud kadunud lapse teadet ja poisi kõnetamisel selgus, et tegu ongi Kristjan Valdermariga, kes oli bussidega seigeldes Peetrisse jõudnud,» vahendas politsei.