Tallinna päeva tähistamine algab pühapäeval Lühikese jala värava avamisega

«Tallinna päeva tähistamise eesmärgiks on tõsta tallinlastes kodulinna tunnet ning hoida au sees linna sajanditepikkust ajalugu. See aasta on aga eriline, sest meie kodulinn kannab Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Sellest lähtudes on ka linna sünnipäeva kava koostatud nii, et võimalikult palju tegevusi toimuks avatud linnaruumis – alates linnuretkest Paljassaares ja lõpetades vabaõhukontsertidega Vabaduse väljakul ja Kadriorus,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.