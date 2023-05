Zelenskõi: partneritega töötatakse välja uusi Ukraina kaitselahendusi

«Uued lahendused on juba niiöelda töökorras. Rohkem kaitset meie taevale ja rohkem võimalusi meie kaitseks ka maa peal. Täna pidasin mitu koosolekut, kus me seda kõike arutasime. Ja lähiajal ootame partneritelt vastavaid samme,» rääkis riigipea.

«Me ei tohiks unustada, et iga meie maal viibitud päev on okupandi jaoks kiusatus mõelda, et tal miski äkki siiski õnnestub,» toonitas Zelenskõi.