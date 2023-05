Zelenskõi rääkis sõjas hävinenud kodude taastamisest

«Samm-sammult rakendame praegu olemasolevate ressursside põhjal ka programme oma riigi praeguseks taastamiseks. Eelkõige on täna käivitatud riiklik teenus. See on toetus inimestele, kes vajavad remonti oma majades või korterites pärast sõjakahjustusi. Juba täna on meil märkimisväärne hulk taotlusi. Üldiselt räägime sadadest tuhandetest kahjustatud objektidest,» rääkis riigipea.