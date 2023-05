Valitsuse esindaja sai lõpuks riigikogule üle anda maksumuudatuste eelnõu

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) tänas valitsuse esindajat kannatlikkuse eest ja põhjendas tema pulti lubamist esmalt sellega, et inimesel on põhiseaduslik õigus tervise kaitsele. «Üks minu kaalutlusotsus oli väga selgelt seotud sellega, et proua Tõnisson on siin saalis viibinud kõige rohkem,» sõnas ta.

Esimees märkis, et riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ei määratle täpselt, milline peab olema eelnõude esitajate järjekord ehk et riigikogu liikmel ei pea olema valitsuse esindaja ees eesõigust. «Riigikogus olnud ka erinevaid praktikaid. Nagu ma juhtisin tähelepanu, siis [Riigikogu endine esimees] Eiki Nestor võttis alati valitsuse esindaja esimesena. Võite vaadata ka riigikogu stenogrammidest järele, et Heili Tõnisson oli siis ka see, kes esitas eelnõud alati kõige esimesena.» Samuti tõi ta esile, et Eesti põhiseadus ütleb, et valitsusel on õigus esitada või anda üle eelnõusid riigikogule. «Kui terve esmaspäeva, teisipäeva ja siis kolmapäevase istungi on üle antud eelnõusid, aga valitsus ei ole saanud anda üle eelnõusid, siis ma arvan, et neljapäev on piisav põhjus, et need eelnõud üle anda.»