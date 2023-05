VIDEO ⟩ Kaja Kallas: ärge ostke opositsiooni narratiive. Me oleme teinud kõike korrektselt

Peaminister Kaja Kallas (RE) rõhutas riigikogu ummistanud obstruktsiooni kommenteerides, et valitsuskoalitsioon ei ole heade õigusloome tavadega vastuollu läinud. Samuti on ta jätkuvalt veendunud, et riigikogu töö seiskamine on põhjustanud põhiseaduse kriisi.