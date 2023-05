Eesti hakkab kaaluma ühe piiripunkti sulgemist Venemaaga

«Sulgemise loogika tuleneb sellest, et koroonaeelse ajaga võrreldes on idapiiri ületuste arv vähenenud ligi 80 protsenti ja Lõuna-Eestis kahe piiripunkti peale kokku ligi poole võrra. Kas meil on kahte kõrvuti olevat punkti (Koidula ja Luhamaa – toim.) vaja, kui piiriületused on ligi 50 protsenti vähenenud?» küsis Läänemets.