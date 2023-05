Neli maksuseaduste eelnõu saadetakse esimesele lugemisele

Võrklaev selgitas, et muudatuste peamine eesmärk on riigieelarve tasakaalu poole liikumine riigitulude laekumise suurendamise kaudu. Ebaefektiivsete maksusoodustuse vähendamine on suund maksumaksjate võrdse kohtlemise ja maksusüsteemi neutraalsuse tagamisele. Maksusoodustuste lõpetamisega vabanevate vahendite arvel on riigil võimalik toetada inimesi tõhusamalt.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) ütles, et valitsus on juhtinud tähelepanu, et tegemist on kiireloomuliste eelnõudega. Esimeste muudatuste jõustumise tähtaeg on kavandatud juba tuleva aasta 1. jaanuaril. «Ülevaade riigi rahanduse olukorrast näitab vajadust tegutseda kiiresti, et olukorda parandada,» märkis Akkermann.