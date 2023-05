Tsahkna vaagis Ukraina erisaadikuga eritribunali loomist

Samuti sõnas välisminister Margus Tsahkna, et oluline on saavutada poliitilisel tasemel toetus rahvusvahelise eritribunali loomisele ja võimalikult lai regioonide ülene konsensus.

«Rahvusvahelise eritribunali loomise eesmärk on, et kohut saaks mõista Venemaa juhtkonna üle, kes on selle agressioonisõja valla päästnud. Rahvusvaheline eritribunal võimaldab kohut mõista ka võimul olevate riigijuhtide üle,» rõhutas minister.