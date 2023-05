NÄDALA PERSOON ⟩ Andrus Vaarik: ema õpetas mind elu kõrgelt hindama

«Üllas rauk» Andrus Vaarik ütleb, et jälgib enda juures, kuidas ta võimed atrofeeruvad, kuidas võhma jääb vähemaks ja liigesed jäävad jäigemaks ning lõuad töntsimaks. Aga tal on õnnelik elukutse, sest hädiseid raukasid on teatrilavale samuti vaja.

Pühapäeval 65. sünnipäeva tähistav Andrus Vaarik on enda sõnul vananemisega rahu teinud ja oma hääbumise tunnistajaks olemine muudab ta suisa erakordselt tänulikuks. Tal ei ole midagi selle vastu, et ta 65 saab – noorus väidetavalt ei sobinudki talle. Ka ei ole tal midagi selle vastu, mida vananemine endaga kaasa toob, sest ta teab ja on leppinud sellega, et ei ela igavesti. Ometigi rõõmustab ta, et saab elada parimas võimalikus maailmas ning vaimustub sellest, kuivõrd efektiivselt inimesed end arendanud on, et kauem elada.