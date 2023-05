CNN: Venemaa üritas eelmisel nädalal hävitada Patrioti Ukrainas

Allikate sõnul leidis kõnealune Venemaa katse aset eelmisel nädalal, mil Ukraina teatas, et lasi kevadel riiki tarnitud Patriot süsteemiga alla Vene hüperhelikiirusega raketi Kinžal.

Telekanal teatas juba siis, et Pentagon peab seda tähtsaks sündmuseks ja neil pole informatsiooni paikapidamises kahtlustki.

Varem oli Venemaa veendunud, et hüperhelikiirusega ballistilise raketi kasutamise korral tabab see alati kindlasti sihtmärki. Ukrainlased tõestasid, et nii see pole.

Telekanali CNN allikate sõnul viitab ülihelikiirusega raketi edukas kaitsmine sellele, et ukrainlased on kiiresti õppinud Patrioti süsteeme kasutama. Uudistekanali andmetel on Ukrainal vähemalt kaks Patrioti süsteemi, millest üks saadi Ühendriikidelt ja teise Saksamaalt.

UNIAN tõi välja, et Vene rakett Kinžali hävitati 4. mai öösel toimunud rünnaku käigus. Varem oli neid rakette peaaegu võimatu õigeaegselt avastada ja alla tulistada.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignati sõnul on praegu Ukrainal kaht tüüpi õhutõrjesüsteeme ballistiliste rakettide vastu – need on Patriot ja SAMP/T.

Ignat rõhutas, et vaatamata Patrioti kasutamise muljetavaldavale edule ei suuda Ukraina endiselt oma taevast täielikult kaitsta. Olemasolevatest õhutõrjesüsteemidest selleks ei piisa ja seega on endiselt vaja F-16 hävitajaid, mis on võimelised tulistama alla sihtmärke nagu Kinžalid.

Eestkõneleja rõhutas, et Kinžali likvideerimine oli Venemaale šokk, sest riik on korduvalt väitnud, et seda tüüpi rakett on lahinguväljal niiöelda superrelv.

«Selle müüdi on aga Ukraina relvajõud nüüdseks ümber lükanud. Nagu müüt, et Vene sõjavägi on üks juhtivaid maailmas, mis eksisteeris enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse,» sõnas kõneisik.

Venemaa on Ukrainas oma agressioonisõjas ka varem kasutanud hüperhelikiirusega Kinžali rakette, mille tõrjumiseks Ukrainal polnud varem piisavalt relvastust.

Patriot süsteemi radar suudab tuvastada sihtmärke aga väga kaugelt.

«Varjupoolena on Patriotil tuvastatav signaal, mille põhjal on Venemaa ilmselt suutnud Ukraina süsteemi asukoha kindlaks teha,» hindas telekanali CNN teine ​​allikas.