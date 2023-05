Slava Ukrainiga seotud lokulööja arreteeriti

Oleksandr Tšernovi sõprade sõnul on süüdistus fabritseeritud. Tšernovi õde tunnistab, et öö enne läbiotsimist, kui väljas oli komandanditunni tõtu pime, hakkas Tšernovi auto signalisatsioon tööle kolmel korral. Öösel autot kontrollima ei mindud.

Tšernovi sõprade arvates on tegemist tellimustööga, et sundida Tšernovi vaikima ja diskrediteerida tema usaldusväärsust. Niisamuti usutakse, et tellimus ja selle täitmine toimus madalal piirkondlikul tasemel, nii et Kiievi keskorganid ei ole sündmustega kursis.

«Ma kinnitan, et Oleksandr Tšernov oli üks esimesi, kes andis meile olulist informatsiooni IC Constructioni varjus tehtud tehingute kohta. Minu jaoks on ta üks Ukraina kangelastest,» lausus MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag.

Raag märkis, et sõja algusest saadik töötas Tšernov Ukraina armee abistamise heaks ja samas astus ta vastu ka korruptsioonile. «Väga paljud tema toodud väidetest on tänaseks saanud kinnitust ka Ukraina ja Eesti ajakirjanduses läbi viidud uurimise abil. Minu andmetel on ta kohtunud Ukraina õiguskaitse organitega. Viimase pooleteise kuu jooksul on ta hoidnud madalat profiili, et end varjata Vaskivi võimaliku kätemaksu eest,» toonitas Raag.