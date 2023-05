FOTOD ⟩ Meeleavaldusele tuli kohale sadu inimesi. Ratas: Reformierakond lahkugu valitsusest

Keskerakonna esimees Jüri Ratas (KE) rääkis rahvale meeleavaldusel, et täna seisab erakond selle nimel, et valitsus ei võtaks lastelt ja peredelt raha ära. «Ma tahan öelda teile, head inimesed, et üheskoos seistes vastu nendele valedele, siis me saame hakkama,» lausus Ratas rahvale.