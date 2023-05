Karis emadepäeva tervituskõnes: emasid peab mõistma ja toetama

«Ka see võib selguda alles emaks saades, et emadus ei sobi kõigile, olgugi et laps sündis soovist ja armastusest. Samuti teame me kõik inimesi, kellel ei ole oma emadega olnud parimad suhted, ent ometi on nad oma elu eest tänulikud ega tahaks olemata olla. Koostöös pere, lasteaia, kooli ja ühiskonnaga laste kasvatamine on ka nende noorte tervena kasvatamise pant. Sest teatud mõttes on nad meie kõigi ühised lapsed, sest ühiskond juba on kord selline, et me kõik sõltume üksteisest,» tõdes Karis.