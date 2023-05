Kuressaare veeproovid on paranenud

Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivee proovid on kolmel järjestikusel korral puhtad. Kui joogivesi on taas tarbimiseks ohutu, saadab Terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.

Juhul, kui te pole alustanud oma kinnistu või hoone siseste trasside puhastusega, siis tehke seda esimesel võimalusel lähtuvalt Kuressaare Veevärgi soovitustest. Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis, mistõttu on läbivoolutamine väga oluline.

Vaatamata sellele, et joogiveetulemused on paranenud, võib haigestunute arv lähiajal püsida. Nakkushaiguste puhul avalduvad sümptomid pärast inkubatsiooniperioodi, mis sõltub haigustekitajatest. Näiteks E.coli patogeensete serotüüpide puhul on inkubatsiooniperiood kuni 10 päeva. Samuti võib esineda olukordi, mil inimene nakatub enam kui ühe haigustekitajaga. See tähendab, et inimesel võivad esineda sarnased sümptomid korduvalt, mida põhjustavad erinevad haigustekitajad. Jätkuvalt on väga oluline kinni pidada hügieeni ja toiduohutuse reeglitest, sest suvisel perioodil esineb tavapärasest rohkem soolenakkusi.