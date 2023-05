Kaja Kallas sõidab visiidile Taani

Kopenhaageni demokraatia tippkohtumisel (Copenhagen Democracy Summit) teeb peaminister Kallas sõnavõtu, mille teema on «Ukraina tee võiduni». Ürituse raames on plaanis ka kohtumine konverentsi peakorraldaja ja endise Taani peaministri Anders Fogh Rasmusseni ning Tšehhi presidendi Petr Paveliga.

Koos peaministriga on Taanit külastamas ka äridelegatsioon Eestist. Äridelegatsiooni kuuluvad Era- ja riskikapitali assotsiatsiooni (EstVCA), Karma Ventures'i, Tera Ventures'i, Unitartu Ventures'i, Smartcap’i, Bolti, Startup Estonia ja Startup Wise Guys’i esindajad. Visiidi raames toimub Eesti-Taani äriseminar, mille eesmärk on leida uusi võimalusi tihedamaks koostööks investeerimiskeskkondade vahel, et ühiselt meie piirkonda suuremaid investeeringuid meelitada ning samuti lähemalt tutvustada Eesti idufirmade ökosüsteemi.