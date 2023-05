Kaitseminister ja kaitseväe juhataja kohtusid NATO liitlasvägede ülemjuhatajaga

«Eesti jaoks on võtmetähtsusega, et Vilniuse tippkohtumine annaks tugeva sõnumi, mis heidutab Venemaad ning viib reaalselt ellu Madridi tippkohtumisel kokku lepitud NATO tõkestusheidutuse mudeli. See tähendab uusi kaitseplaane, kõrges valmisolekus vägesid, eelpositsioneeritud laskemoona ning rotatsioonilist õhukaitsemudelit,» ütles kaitseminister Pevkur.

NATO sõjalised struktuurid on viimastel kuudel töötanud alliansi regionaalsete plaanide uuendamisega, et need vastaks kujunenud julgeolekuolukorrale. Regionaalsed plaanid kirjeldavad, kuidas allianss kaitseb end NATO strateegilises kontseptsioonis ja NATO sõjalises strateegias kirjeldatud kahe ohu – Venemaa ja terrorirühmituste – eest.

«Meie regionaalsete plaanide näol on tegu geograafiliste plaanidega NATO territooriumi teatud osade kaitsmiseks. Need ühendavad eesliini riikide rahvuslikud kaitseplaanid NATO kaitseplaanidega, mis omakorda võimaldab NATO-l paisata vägesid õigel ajal õigesse kohta. See muudatus teeb meist alliansi, mis suudab tänase uue reaalsusega kohaneda ja ellu viia suuremahulisi sõjalisi operatsioone kaitsmaks igat tolli alliansi territooriumist võrreldes selle alliansiga, mis minevikus oli optimeeritud ja eeskätt mõeldud väljaspool alliansi toimuvateks operatsioonideks,» ütles kindral Cavoli.

Kaitseminister Pevkuri sõnul on kaitseplaanide rakendamiseks vaja reaalseid üksusi ja võimeid ning saama Vilniuse tippkohtumisel ka sellistena kinnituse. „Kõigi plaanide elluviimiseks on vältimatu, et liikmesriigid tõstaksid ka oma kaitsekulusid, mis praeguses majanduslikus olukorras on kahtlemata keeruline, kuid praeguses julgeolekukorras peab lääs oma sõjalise võimekuse ülesehitamist ülitõsiselt võtma,“ lisas Pevkur.