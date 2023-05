PUNNSEIS TOOMPEAL ⟩ Võimuliit hakkab arutlema opositsiooni ultimaatumi üle

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski sõnas Postimehele, et nädala jooksul on päris intensiivselt arutatud küsimusi, mida opositsioon on tõstatanud, ning teatud asjades on koalitsioon olnud nõus ka järele andma. Näiteks oli koalitsioon nõus kobareelnõu tükkideks jaotama.