Zelenskõi ja sõjaväelased salvestasid liigutava video emadepäeva puhul

Videotervituses märgitakse, et emade armastus on maailma siiraim tunne ja see on teadvustamata ohverdus.

«Täname emasid toetuse eest, kui maa meie jalge alt kaob ja palvete eest, kui kaotame lootuse. Valmisoleku eest meid alati koju oodata, mis iganes siis ka ei juhtuks,» seisis tervituses.

«Tänud emale, et meie perekonnas on alati olnud ja on au sees austus ja lugupidamine,» tänas Zelenskõi oma ema.

«Ma tänan oma naist selle eest, et oleme koos ja armastame ning meil on nii toredad lapsed,» jätkas riigipea.

«Aitäh, et oled mul olemas. Ma armastan sind väga. Tänan sind selle jõu ja julguse eest, mille meis kasvatasid. Ma igatsen sind väga. Ära meie pärast muretse, me kaitseme riiki ja kõik elavad naasevad koju. Emad on parim asi meie elus ja me seisame siin nende jaoks ja kaitseks,» loetles agentuur kodumaa kaitsjate tervitusi videos.

Videotervituses öeldakse lisaks, et iga ema peamine saavutus on inimene, kelle ta meis üles kasvatas.

Sõnumis märgitakse, et iga võidu taga, olgu see suur või väike, on alati ema, kes ütleb: «Ära kunagi anna alla, nagu ma ei kaota sinusse usku. Ja ma jään alatiseks uskuma.»

Videotervitusega kaasnes filmilõik, kus olid tuntud kaadrid Ukraina sõjaväelaste kohtumisest sugulastega. Eriti tõusis esile Ukraina relvajõudude sõduri kohtumine vanaemaga pärast Hersoni vabastamist.

Zelenskõi toonitas sotsiaalmeedias, et emad väärivad tähelepanu mitte ainult täna, vaid iga päev.