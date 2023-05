Eestlaste rajatud lasteaiahoone Ukrainas sai valmis

«Ovrutši lasteaia ehitamisega oleme suutnud tõestada nii endale kui ka teistele, et offsite lahendusi kasutades on võimalik Ukraina ülesehitusse panustada juba täna, kui riik on veel aktiivselt sõjas,» märkis Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. «Tegemist on suurepärase näitega Eesti erasektori, riigi ja sihtriigi koostööst. Seejuures on kõigil olnud selge eesmärk silme ees, et Ukraina inimesed vajavad juba täna inimlikke elukeskkonnatingimusi.»