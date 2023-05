Kallas: rumal on mängida mõttega, et naaseme Venemaaga tavapärase suhtluse juurde

«Venemaa jaoks on demokraatlik valitsemine Euroopas oht, mis vajab hävitamist. Venemaa peab oma suurimaks vaenlaseks liberaalset demokraatiat,» märkis Kallas.

Peaminister lisas, et suur osa vabast maailmast keskendub praegu õigustatult Ukraina abistamisele lahinguväljal.

«Agressor tuleb lahinguväljal tagasi lüüa. Me ei tohi sealjuures unustada, et Venemaa peab ka sõda meie demokraatiate vastu – energiasõda, infosõda, kübersõda. Meie Eestis, demokraatia eesliinil, oleme juba ammu teadlikud Venemaa hübriidtaktikatest. Nad püüavad õnnestada meie ühiskondi. Ja mitte ainult meie ühiskondi, vaid ka usaldust riikide vahel. Üks Venemaa pikaajalisi eesmärke on õõnestada liitlaste ühtsust,» selgitas Kallas.

Seetõttu peabki põhiline eesmärk olema see, et agressioon lõppeks lüüasaamisega.

«Iga läbiräägitud paus teeniks ainult Kremli huve ning annaks Venemaale aega oma vägede ülesehitamiseks ja tulevaste rünnakute ettevalmistamiseks. Vaba maailm peab oma lähenemises Venemaale jääma kindlaks. Me ei saa jääda uskuma agressori ja külmaverelise sõjakurjategija heatahtlikkust. Venemaad ei tohi vaadelda läbi demokraatia prisma. Venemaa on paariariik, kes tuleb lõplikult isoleerida. Oleks ohtlik ja rumal mängida mõttega, et võiksime Venemaaga tavapärase suhtluse juurde naasta. Meie surve Venemaale peab kasvama, mitte vähenema,» märkis peaminister.

Kallase sõnul lõppeb sõda siis, kui Putin mõistab, et on teinud vea ja ta ei saavuta oma eesmärke ega suuda ukrainlasi murda.