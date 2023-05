OTSEPILT, -BLOGI JA GALERII ⟩ Uus nädal, uus istung: kuidas sel korral päevakorra rakendamisega läheb?

Kohe alguses tehti kohaloleku kontroll. Täna kirjutas Postimees, et riigikogu juhatus eesotsas Lauri Hussariga (Eesti 200) on tellinud riigikogu õigusosakonnalt analüüsi, kuidas on võimalik lõpetada opositsiooni obstruktsiooni.

Riigikogu liikmed on selle peale pahased. «Miks seda lekitati ajakirjandusele ja ministritele, mitte aga fraktsiooni esimeestele?» uuris Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.

See jäi mõistmatuks ka keskerakondlasele Korobeinikule: «Kui te selle tellisite, kas te andsite teada, millal see saadetakse asutuse sees laiali. Millal ma võiksin seda saada?»

«On kahetsusväärne olukord, kui ma loen ajalehest, et see on AK märkega. Ja valitsuse liige, kes ei ole parlamendi tööga seotud, tsiteerib seda,» märkis Tõnis Mölder (KE).

Hussar rõhutas, et riigikogu juhatus ei ole seda arutanud ning seetõttu ei ole seda laiali saadetud.

Isamaa saadik Urmas Reinsalu meenutas Hussarile, et opositsioon tegi ettepaneku koalitsioonile, kuidas praegune patiseis ületada ja naasta normaalse riigikogu töö juurde. «Täna koalitsiooninõukogu arutab ja annab tagasisidet. Kuna see on protseduuriline küsimus: milline on koalitsiooni seisukoht vastusena opositsiooni konkreetsele ettepanekule?» küsis Reinsalu.

«Ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks,» vastas Hussar.

