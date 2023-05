Suure hingega arsti Andres Ellamaa meenutuseks

Ellamaa tavatses ikka öelda, et see tohter, kes öövalveid ei tee, pole päris arst. Öösel näeb meditsiini varjupoolt, mis on vajalik suure pildi mõistmiseks. Samuti pidas Ellamaa tähtsaks, et tööd tuleb teha hästi: «Lisaks sellele, mida radioloog kirjutab, tuleb arstil alati ka ise röntgenipilti vaadata.» Või et: «Ärge kiirustage! Kunagi ei küsita teilt, kui kaua te tegite, vaid kes tegi.»