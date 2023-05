Prokuratuur Tšernovi vahistamisest: saame tunnistajaid ka välismaal üle kuulata

«Ma kinnitan, et Oleksandr Tšernov oli üks esimesi, kes andis meile olulist informatsiooni IC Constructioni varjus tehtud tehingute kohta. Minu jaoks on ta üks Ukraina kangelastest,» lausus MTÜ Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag Postimehele laupäeval.

Raag märkis, et sõja algusest saadik töötas Tšernov Ukraina armee abistamise heaks ja samas astus ta vastu ka korruptsioonile. «Väga paljud tema toodud väidetest on tänaseks saanud kinnitust ka Ukraina ja Eesti ajakirjanduses läbi viidud uurimise abil. Minu andmetel on ta kohtunud Ukraina õiguskaitse organitega. Viimase pooleteise kuu jooksul on ta hoidnud madalat profiili, et end varjata Vaskivi võimaliku kättemaksu eest,» toonitas Raag.