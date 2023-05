GALERII ⟩ Tallinna päeva etteütlust kirjutas täna üle 900 inimese

Päeva lõpuks tunnustati 15 parimat kirjutajat, kes said auhinnaks Apollo kinkekaardid. Tallinna päeva etteütluse algataja, linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et etteütlust korraldati nüüd juba 11. korda. «On hea meel näha, et see traditsioon on leidnud koha linlaste südames – täna pani end õlg õla kõrval proovile üle 900 inimese. Positiivne on seegi, et õpetajate hulgas on üritus samuti üha populaarsem. Aina rohkem on nende seas vabatahtlikke, kes aitavad etteütlust ette valmistada ja ka koha peal tekste üle vaadata,» ütles Kõlvart. «Aitäh kõigile ja loodan, et see päev pakkus põneva väljakutse kõrval ka toredaid elamusi loomaaias.»