25 meetri kõrgune vaatetorn kukkus kokku

Keskusest umbes kilomeetri kaugusel elav suusatreener Eve Tammemäe ütles, et pühapäeval kell 20.04 algas kõva mürin ja veidi hiljem avastas ta, et torni enam ei paista. Tammemäe lisas, et veel ennelõunal olid lapsed torni ümber jooksnud ja mänginud. Tuult torni kukkumise ajal ei olnud.

Sel nädalal pidi keskusse tulema ekspert, et alustada torni kordategemiseks ekspertiisi koostamist. «Meil oli kindel soov see renoveerida,» ütles hiljuti spordikeskuse juhiks saanud Gaspar Värv. Nüüd pole ekspertiisil enam mõtet, sest kõne alla saab tulla uue torni ehitamine, kuid see on renoveerimisest palju kallim.