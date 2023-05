Lasnamäel algab ulatuslik rotitõrje

«Oluline on mäletada, et rotid on osa meie loodusest ning täielikult nendest lahti saada pole võimalik ja ei tohi ka. Kuid kui nende populatsioon muutub liiga suureks ja elanike jaoks häirivaks, siis paraku tuleb võtta ette karmimaid meetmeid ja tegeleda deratiseerimisega,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.